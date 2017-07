L'accordo Discovery-Scripps non convince i mercati

(Teleborsa) -

Profondo rosso per Discovery Communications, che inizia la settimana con un pessimo -6,57%, a seguito dell'annuncio dell'acquisto di Scripps Network (che invece registra un +0,68%).

Il colosso statunitense della TV via cavo ha siglato un accordo da, per aggiudicarsi la lifestyle media company di Knoville ed i suoi canali tematici (Food Network e HGTV, tra gli altri).L'offerta valetra titoli Discovery e contanti, e rappresenta un premio del 34% rispetto al valore dell'azione di Scripps del 18 luglio scorso (quando ancora non era stato condizionato da voci di acquisto). La conclusione della transazione è attesa entro l'inizio del 2018; a quella datacirca della nuova azienda e quelli di Discovery ne possiederanno il resto.



Lo status tecnico di Discovery è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 25,92 dollari USA, mentre il primo supporto è stimato a 24,43. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,41.







