Lavoro, con stop incentivi fine dei contratti stabili

(Teleborsa) - "Laper i contratti a tempo indeterminato. Con la decontribuzione stabilita nella legge di stabilità per il 2015 era partita una fase positiva, in termini di assunzioni permanenti, che tuttavia aveva il fiato corto. Come per tutte le politiche economiche una tantum o di breve durata, esiste una partenza con picchi esaltanti e poi una fase assai meno brillante. Accade sia quando si tratta di misure in campo fiscale sia quando in ballo ci sono agevolazioni sul versante dei versamenti previdenziali.. E bisogna essere chiari: mai più regalini elettorali” .Lo dichiara il, commentando i dati diffusi oggi dall’Istat secondo cui il numero degli occupati a giugno riprende a crescere dopo il calo di maggio perché è stata rilevata una crescita di 23 mila unità su base mensile,, aumentati di 37 mila unità.Il, parla di "trend positivo" ma ricorda che "" e chiede al Governo di introdurre con la legge di bilancio una "per favorire l'occupazione a tempo indeterminato". In generale - aggiunge Petteni - "si deve puntare su una formazione qualificata ed orientata alle nuove tecnologie per posizionare la nostra forza lavoro su livelli elevati di preparazione che la mettano all'altezza degli accelerati mutamenti tecnologici".Per il, il dato di oggi ha fatto emergere "" e promette "". Torna a diminuire il tasso di disoccupazione giovanile che, pur restando a livelli troppo alti, si attesta a 8 punti percentuali in meno rispetto a febbraio 2014. "Perché possa diminuire ancora concentreremo ulteriormente su questo obiettivo gli interventi della prossima legge di bilancio".