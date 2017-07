Leonardo, tutto pronto per il lancio del satellite OPTSAT-3000

Leonardo

(Teleborsa) - Dopo il sessantenne italiano Paolo Nespoli per la terza volta nello spazio , ora tutto è pronto dalo per il lancio del satellite. Il lancio previsto per mercoledì 2 agosto alle 3:58 ora italiana dallo spazioporto europeo di, in. L'annuncio arriva dal colosso aerospazialeComposto da un satellite in orbita LEO () eliosincrona e da un segmento di terra per il controllo in orbita, l'acquisizione e il processamento dei dati,, permettendo all'Italia di acquisire una capacità nazionale autonoma di osservazione della Terra dallo Spazio con sensore ottico ad alta risoluzione.L'intero sistema viene fornito da, primo contraente alla guida di un gruppo internazionale di aziende tra cui Israel Aerospace Industries (IAI), che ha realizzatoale tra Italia e Israele, e OHB Italia, responsabile del lancio, per il quale verrà utilizzato il lanciatore europeo VEGA, realizzato daIl segmento di terra è articolato su tre siti operativi: il Centro Interforze di Telerilevamento Satellitare (CITS) di Pratica di Mare, il Centro Interforze di Gestione e Controllo SICRAL (CIGC SICRAL) di Vigna di Valle e il Centro Spaziale del Fucino di Telespazio.con il sistema di satelliti radar COSMO-SkyMed di seconda generazione – anch’esso sviluppato dall'industria italiana, con Leonardo e le sue joint venture Thales Alenia Space (Thales 67%, Leonardo 33%) e Telespazio –, integrando dati ottici e radar per fornire alla Difesa italiana informazioni di estrema precisione, risoluzione e completezza e strumentid’analisi e operativi allo stato dell’arte.