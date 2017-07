Mercato immobiliare, operatori sempre più fiduciosi

(Teleborsa) -. I risultati della ricerca "Sentiment del mercato immobiliare", elaborata su base quadrimestrale dalL’indagine si basa su interviste rivolte a una platea di circa duecento operatori del mercato immobiliare che sembra confermare una tendenza. Nata da un’idea di, amministratore delegato di Sorgente Group, la ricerca sembra confermareda un anno sia per il settore immobiliare che per l’economia in generale:, contro chi rileva un miglioramento complessivo della congiuntura economica,Riguardo alla propria attività, continuano le proiezioni positive, in particolare gli intervistati si dividono equamente sulla possibilità di sviluppare nuove linee di business, effettuare nuovi investimenti e persino aumentare la propria visibilità sui nuovi media., segnale già rilevato nei periodi precedenti,(ne è convinto il 47% del panel intervistato)., segnale di un riposizionamento delle aziende e di un mercato che ancora non riparte di slancio.. Rimane alto il divario tra le migliori opportunità di investimento del Nord Italia e del Centro rispetto al Sud e alle Isole., mentre per gli alberghi riservano buone prospettive sia il Centro che le Isole.segno che il ventaglio di città oggetto di attenzione da parte degli investitori si sta ampliando, probabilmente anche a causa della saturazione di Roma e Milano e della crescente attenzione verso tutta l’Italia., anche grazie al persistere delle condizioni favorevoli di finanziamento creditizio garantite dalle Banche.. Quanto alle tendenze future e all'impatto della politica sull'immobiliare, gli operatori si dichiarano molto positivi sull'effetto "rilancioili, come il, (secondo il 53% degli intervistati) recentemente potenziati dal legislatore.