Piazza Affari con il segno più schiva le vendite in Europa

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo dell'ultima seduta di luglio in calo, mentre Piazza Affari schiva le vendite diffuse che si sono abbattute sull'Europa.In questa giornatacon l'inflazione in Italia che frena a luglio , mentre rimane stabile nell'Eurozona . Migliora il dato sull'occupazione tricolore dove c'è stato un calo a sorpresa per la disoccupazione.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,70% e continua a trattare a 49,36 dollari per barile.chiude in caloche registra un calo dello 0,37%. Rimane al paloche avanza dello 0,05%. In rossoche scivola dello 0,73%., che mostra sulun rialzo dello 0,26%.Tra idi, in evidenza(+1,93%) mentre è partito il totonomine per il nuovo AD Bene(+3,06%),(+1,46%) e(+2,01%). Dalla parte dei guadagniche ha ottenuto un finanziamento da Invitalia Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,93%.con un netto calo del 3,32%Dimessache scivola dello 0,78%.In rossoche mostra un decremento dell'1,62%.