Scuola, inserimento in GaE diplomati magistrale: Cassazione dichiara inammissibile il ricorso del MIUR

(Teleborsa) - Ancora un passo in avanti sull'annosa vicenda dell'inserimento nelledei docenti con diploma magistrale: laDichiarato inammissibile il ricorso, ora si attende la fissazione dell'udienza inper la definitiva decisione sul diritto all'inserimento indei docenti abilitati con Diploma Magistrale.Il presidente del sindacato della scuola Anief,il Governo ad assumersi le sue responsabilità e chiede che prima della Plenaria, l' Esecutivo proceda a sanare l'ingiustizia perpetrata da più di dieci anni a discapito di questa categoria di docenti abilitati.A questo punto -- l'Adunanza Plenaria potrà fissare la data per la definitiva discussione sul diritto dei diplomati magistrale all'inserimento in GaE:. Anief ricorda che l'esito, ma soprattutto i tanti ricorrenti (oltre 20mila), una parte di quali sono stati anche già immessi in ruolo."Questa sentenza, dall'esito per noi scontato, ribadisce la questione della competenza del giudice amministrativo e, finalmente, sblocca la discussione in Adunanza Plenaria. Attendiamo, ora, con fiducia l'esito della stessa, ma chiediamo con forza al MIUR che prenda in carico le proprie responsabilità nei confronti di questi docenti abilitati con diploma magistrale e che preveda una risoluzione per sanare l'ingiustizia dell'esclusione ormai decennale di personale abilitato dalle graduatorie da cui si attinge per le immissioni in ruolo", chiosa Pacifico che spiega che nel frattempo "continueremo a tutelare tutte le inclusioni nelle GaE dei nostri ricorrenti"