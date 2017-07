Scuola: rinnovo contratto, sindacati chiedono referendum per ascoltare i lavoratori

(Teleborsa) -, dalla scuola alla sanità: in settimana, mercoledì 2 agosto,per l’avvio della negoziazione, sui temi generali, in previsione dell’imminente accordo sull’Atto di indirizzo preliminare.Al centro dell’incontro ci saranno, gli atti di indirizzo specifici per medici, insegnanti e dipendenti degli enti locali.: tra le problematiche sul tavolo quella relativa al cumulo degli aumenti con il bonus 80 euro in modo che uno non escluda l’altro. La cifra media che si proporrà è di di 85 euro, da mettere sulla parte fondamentale della retribuzione, a cui si aggiunge il salario accessorio che sarà distribuito per merito. Tra le questioni trasversali ai comparti ci sono, oltre alle risorse, i capitoli relativi a orari e ferie, nonché la revisione dei permessi e delle assenze per malattia., ancora di più perché arriverebbe "". Tuttavia, come in ogni trattativa, le condizioni devono essere accettate in modo bilaterale. Invece - spiegano le sigle sindacali - "quello che si sta andando a determinare è un contratto dettato in larghissima parte dal datore di lavoro, che in questo caso è la parte pubblica". A iniziare dalla parte economica, visto che ", con il personale più avanti nella carriera" e i dirigenti scolastici a cui andranno solo pochi “spiccioli” perché i loro compensi, nella, sono già soddisfacenti e quindi gli si può chiedere un ulteriore sacrificio.“Le cose purtroppo stanno diversamente – commenta, segretario organizzativo Confedir, cui aderisce Udir – e sono fatte di un. Per questo, sottoscrivere un rinnovo contrattuale alle condizioni che si prospettano, con aumenti ridicoli, rappresenterebbe undi chi ha delegato i sindacati a rappresentarli:. Lo abbiamo detto e lo ripetiamo: prima di firmare un contratto del genere,: sentiamo cosa ne pensano i dipendenti, a iniziare da quelli della scuola che percepiscono in media ormai meno degli impiegati e che provano un forte senso di frustrazione quando leggono i compensi dei loro colleghi europei”.