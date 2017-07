Teresa Bellanova: la ricetta per l'occupazione funziona

(Teleborsa) - "La scorsa settimana i dati su imprese, fatturato e ordinativi e nascita nuove imprese. Poi Svimez e, oggi, Istat . Tutti gli indicatori lo confermano:", così il Viceministro delcommenta i datidiffusi stamane.: raccogliamo i frutti di un'azione di sistema a vastissimo raggio. Che significa, innanzitutto ma non solo, perché promuovere occupazione, contrastare disoccupazione e inattività, sostenere e incentivare l’inserimento delle donne nel mercato del lavoro, significa dover immaginare e mettere in campo un ventaglio amplissimo di strumenti per poter raccogliere i risultati sperati e tradurli in un dato tendenziale e strutturale. Non partivamo dal segno zero, ma da meno uno" prosegue il“In questo caso, lo rivendico con fierezza e un pizzico di orgoglio, ogni segno più vale doppio. Per questo, ora più che mai, dobbiamo continuare il lavoro avviato in questi anni, senza tentennamenti. Da questo punto di vista", conclude l'esponente di Governo. " Industria 4.0 rappresenta una straordinaria occasione di riposizionamento del nostro tessuto imprenditoriale e così tutte le misure e azioni già in cantiere per sostenere l’occupazione, e che rientreranno nella prossima Legge di stabilitàInclusione, crescita, innovazione: sono queste le nostre parole d’ordine", ha concluso il viceministro.