Volkswagen, il Dieselgate colpisce ancora

Volkswagen

(Teleborsa) -che sottoperforma (-0,2%) il listino di Francoforte immobile ad inizio seduta. L'Istituto Federale della Motorizzazione tedesco (), alla conclusione dell'indagine sulle emissioni dei Porsche Cayenne V6 , ha sottoposto a richiamo circa, di cui 7500 in Germania., come misura correttiva, ha concordato un aggiornamento gratuito del software di controllo del motore. L'azione di richiamo è prevista per l', in attesa dell'approvazione definitiva del KBA, e nel frattempo la casa di Stoccarda (che non sviluppa né produce direttamente motori diesel) si è impegnata a proseguire gli accertamenti interni.A fronte di quest'ultimo capitolo del, il gruppo facente capo al marchio di Wolfsburg ha annunciato utili e ricavi positivi , innalzando le stime di crescita per la fine dell'anno.generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il titolo, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 130,5 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 131,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 130,1.

