Alleva: "Nuovi indicatori di benessere sono una grande sfida culturale"

(Teleborsa) - "Credo sia importante evidenziare il ruolo attivo e l'impegno dell'in questa operazioneli. Si tratta di una di un'operazione che rappresenta una sfida significativa per il sistema statistico nazionale". A parlare, il Presidente dell'che in audizione davanti allaha sviscerato il decreto ministeriale che individua gli indicatori di benessere equo e sostenibile.Il benessere equo e sostenibile () è un indice, sviluppato dall', per valutare il progresso di una società non solo dal punto di vista economico, come ad esempio fa il PIL, ma anche sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità. Recentemente gli indicatori sono stati anche aggiunti nel Documento di Economia e Finanza (DEF)."L'introduzione degli indicatori di benessere per la valutazione degli effetti delle politiche - ha dichiarato- costituisce un'importante innovazione culturale che richiede anche il disegno di pratiche appropriate per la condivisione con i cittadini.entrambe disegnate all'interno delle pratiche correnti di sviluppo dell'informazione statistica". Il Presidente dell'Istituto di Statistica ha poi aggiunto che "gli ambiti più innovativi legati ai temi della sostenibilità ambientale e dei cambiamenti climatici, richiederanno invece un maggiore impegno da parte del sistema statistico nazionale. Su questo punto è urgente avviare solide collaborazioni inter-istituzionali per far fronte alla crescente domanda di informazione statistica".