Countdown a Kourou per il lancio 10 di Vega: partirà per lo spazio alle 03,58 italiane

La missione numero 10 di Vega sta per cominciare. Nel Centro Spaziale dell'ESA (Agenzia Spaziale Europea) a Kourou, nella Guiana francese, sta procedendo regolarmente il conto alla rovescia che precede l'accensione dei motori fissata per le 22,58 locali, le 03,58 di mercoledì 2 agosto nel nostro Paese. Il lanciatore italiano ideato e costruito da Avio è pronto sulla rampa di lancio con i 2 satelliti, OPSAT-3000 e Venus, che dovrà mettere in orbita. Le operazioni di carico del propellente nei 4 stadi del razzo, solido per i primi 3 e liquido per il quarto, sono state completate. I 2 satelliti sono sistemati nella parte alta del quarto stadio AVUM (Attitude and Vernier Upper Module).



OPSAT-3000 è un satellite Italo-israeliano per l’osservazione della terra nato dalla collaborazione tra Telespazio e IAI (Industria Aerospaziale Israeliana). Venus è un satellite franco-israeliano per l’osservazione della terra frutto della collaborazione tra CNES (agenzia Spaziale francese) e ISA (Agenzia Spaziale Israeliana).

Il lanciatore Vega, per tutti oramai il "razzo dei record" a seguito dei nove successi conseguiti nelle nove missioni di cui sinora è stato protagonista, è pronto così per il suo decimo viaggio nello Spazio. Si tratta del quarto lancio negli ultimi 10 mesi, il secondo del 2017, a dimostrazione dell’affidabilità e flessibilità del lanciatore Vega.



Vega è progettato, sviluppato e realizzato in Italia da Avio attraverso la controllata ELV (partecipata al 30% da ASI). È un vettore di ultima generazione studiato per trasferire in orbita bassa (tra 300 e 1.500 km dalla terra) satelliti per uso istituzionale e scientifico, per l’osservazione della terra ed il monitoraggio dell’ambiente. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.



Avio costruirà il nuovo lanciatore Vega C e parteciperà al nuovo lanciatore Ariane 6 con i nuovi motori a solido e le turbopompe ad ossigeno liquido Vinci e Vulcain.



Il nuovo motore a propulsione solida, denominato P120C, che equipaggerà il nuovo vettore europeo Ariane 6 e la nuova versione più potente del lanciatore spaziale Vega, la "C", sarà sviluppato e prodotto da Europropulsion (J.V. 50% Avio, 50% ASL). Per la realizzazione di questo motore e del nuovo motore Zefiro 40 (interamente sviluppato, realizzato e testato da AVIO in Italia e che andrà ad essere il secondo stadio del lanciatore Vega), verrà utilizzato un nuovo materiale composito in fibra di carbonio pre-impregnato, realizzato direttamente da Avio in Italia nei propri laboratori di ricerca di Colleferro (Roma) e di Airola (Benevento).



Avio ha una lunga esperienza nella progettazione e nella realizzazione di sistemi propulsivi a propellente solido e liquido per i lanciatori spaziali e per la propulsione tattica. Sono di Avio la turbopompa a ossigeno liquido del motore criogenico Vulcain e i due motori laterali a propellente solido per l'Ariane 5 e il primo stadio del missile di difesa antimissile Aster 30. Ad oggi, la propulsione a solido Avio è stata presente con successo in tutti gli oltre 230 lanci di Ariane e in tutti quelli di Vega.



Nel campo dei satelliti, il Gruppo Avio ha realizzato e fornito a ESA e ASI (Agenzia Spaziale Italiana) sottosistemi propulsivi per la messa in orbita e il controllo di oltre 30 satelliti, tra cui i più recenti SICRAL e Small GEO.