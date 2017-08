Decreto Sud, Camera dice sì alla fiducia

(Teleborsa) -il via libera della Camera alla fiducia posta dal Governo sul decreto Sud. Con il via libera di Montecitorio alla fiducia che è arrivata con 318 sì 153, il decreto per il Mezzogiorno è a un passo dal via libera definitivo previsto in serata che trasformerà il decreto in legge.In particolare, con una specifica misura ai giovani meridionali, denominata ", il Governo si propone di offrire agli under 35 con buone idee imprenditoriali gli strumenti per implementarle.Il decreto definisce la cornice normativa per le) che potranno essere individuate dopo il via libera ufficiale della UE e in seguito alle proposte che faranno le singole Regioni. All'interno delle, che dovranno contenere almeno un’area portuale, si prevedono procedure amministrative e di accesso alle infrastrutture semplificate.(dal 31 luglio 2018 al 30 settembre 2018) dei termini per la consegna di beni strumentali sui quali si può applicare l'iper-ammortamento fiscale al 250 per cento. Il decreto approvato dal Governo aveva già disposto per l’ammortamento maggiorato al 250 per cento un mini-allungamento (dall'originario 30 giugno al 31 luglio 2018).operatore low cost nel trasporto di linea su autobus a media e lunga percorrenza che non gestisce trasporti ma che si appoggia a società che fanno questo servizio. Con Flixbus vengono rimesse potenzialmente "in moto" tutte le aziende con il medesimo modello di business.La misura "Banca delle terre abbandonate o incolte" prevede che i Comuni identifichino i terreni e le aree edificate di cui sono titolari che risultino in stato di abbandono da lungo tempo (almeno 10 anni): questi terreni, a seguito di bando pubblico, possono essere assegnati in concessione, per un periodo non superiore a nove anni, sulla base di un progetto di valorizzazione specifico presentato da giovani tra 18 e 40 anni.Sono stati allungati i termini dellache può essere ancora concessa nel caso di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa. Oggi può essere concesso un ulteriore intervento fino a 12 mesi. La deroga può essere concessa non una sola volta ma "per ciascun anno di riferimento" dell’accordo stipulato con il Ministero del Lavoro.per la rimozione delle macerie nelle aree del Centro-Italia colpite dal sisma dello scorso anno. È stato prorogato a fine febbraio 2018 lo stato di emergenza e al 31 dicembre del 2017 il termine per accedere ai contributi per le case lievemente danneggiate. Il decreto dispone inoltre che le case con danni gravi siano escluse dalla tassa di successione.