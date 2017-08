Eni, Descalzi illustra al Premier egiziano le potenzialità di Zohr

Eni

(Teleborsa) - Il futuro del mega giacimento di gas Zohr avvenuto in Egitto nell'estate del 2015 il suo impatto nell'economia energetica del Paese. E' stato questo tema dell'incontro che l'AD diha avuto con il Primo Ministro egiziano,ha illustrato al Premier le tappe che stanno segnando il rapido sviluppo del progetto. Grazie alle importanti sinergie operative che Eni ha saputo sfruttare con le proprie strutture presenti nell'area,ha raggiunto, in poco meno di 2 anni dalla sua scoperta, un livello di completamento dei lavori pari all'80%, risultato record nell'industria petrolifera., ma sarà anche in grado di creare le condizioni per consentire all'Egitto di tornare a essere un esportatore netto di energia.A Piazza Affari, il titoli di Eni sale dello 0,87%.