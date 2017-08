FCA, giù le immatricolazioni in USA

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) -ad apertura di Wall Street (-0,12%), dopo il risultato delle immatricolazioni americane.Nel mese appena concluso il gruppo ha vendutorispetto allo stesso mese del 2016, quando il totale era stato di 180.389 veicoli. Le vendite retail a luglio sono state di 145.391 unità (-6% annuo) e pari al 90% del totale mensile.Quelle dellesono state pari a 16.086 unità, in calo del 35% rispetto allo stesso mese del 2016 e pari al 10% del totale di maggio., ed è in linea alla strategia di riduzione delle vendite nel segmento del noleggio giornaliero.L'di breve periodo del titolo classifica un rafforzamento della fase rialzista, con immediata resistenza vista a 12,14 dollari USA e primo supporto individuato a 12,04. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top, stimati in area 12,24.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)