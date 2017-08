FCA, vendite auto di luglio ancora in salita

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - Ancora un mese di crescita per, che a luglio ha riportato oltre 40.600 immatricolazioni in Italia, il 3,25% in più rispetto a un anno fa, per una quota del 28%.FCA che oggi ha rivelato numeri in calo nelle immatricolazioni di per FCA US segnalaNei primi sette mesi dell'anno,o: la crescita è migliore rispetto a quella ottenuta dal mercato, in aumento nello stesso periodo dell'8,6%. La quota diè stata del 29,1%, +0,1 punti percentuali rispetto al 2016. Ben sei vetture FCA si sono classificate tra le top ten del mese: Panda, 500, Punto, Ypsilon, Tipo e 500X, le prime cinque delle quali ai primi cinque posti.