Fincantieri, nuovo vertice a Palazzo Chigi. Calenda riferirà in Aula

Fincantieri

(Teleborsa) - A poche ore dall' incontro tra i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda e il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire , si è tenuta una nuova riunione tra il premier Paolo Gentiloni e i ministri competenti. Già ieri sera c'era stato un meeting per discutere della vicenda dei cantieri navali di Saint-Nazaire.Domani, 2 agosto, il ministro Carlo Calenda parlerà per il governo alla Camera sulla vicenda. Seguiranno le repliche dei gruppi parlamentari.". Con queste parole ilriassume la linea che l'Italia ha deciso di seguire sull' affaire Fincantieri-Stx e che sarà ribadita anche oggi durante l'incontro a Roma con il"A Fincantieri il 50% in Stx, ma la piena guida dei cantieri". Questa, invece, sarà la proposta che Parigi avanzerà in occasione dell'incontro odierno. "La nostra scelta è" - assicura Le Maire in un'intervista al Corriere della Sera - "Siamo due nazioni sorelle. Vogliamo lavorare mano nella mano con l'Italia, sia in campo industriale sia sull'unione politica e monetaria"."Abbiamo proposto - spiega il membro dell’esecutivo - un patto tra azionisti al 50-50 tra partner italiani e francesi: 50% per Fincantieri, 33% per lo Stato francese, 14,66% per l’azienda francese Naval Group, 2% per i lavoratori. Nella nostra proposta,. Fincantieri è dunque chiaramente alla guida dei cantieri navali".Ricapitolando, i francesi propendono per uno schema paritario nel capitale di Stx France, l'Italia non è disposta a cedere e oggi ribadirà che Fincantieri vuole il controllo della maggioranza e il controllo del sito