Fincantieri - STX, Italia e Francia ancora troppo distanti

Fincantieri

(Teleborsa) - "Abbiamo una opinione diversa su STX , ma troveremo una soluzione". E' questa la posizione che il Ministro dell'Economia francese,, ha espresso al termine dell' incontro con i ministri Pier Carlo Padoan e Carlo Calenda che si sono dati appuntamento a Roma per discutere della vicenda dei cantieri navali di: "Siamo due grandi popoli, siamo come fratelli. Dobbiamo rafforzare la cooperazione tra Italia e Francia - ha spiegato il ministro che è fiducioso "su una soluzione".Diversa la posizione diche da parte sua spiega: "Abbiamo constatato che Italia e Francia presentano ancora differenze che non sono sanabili. Non possiamo accettare una proprietà al 50%". Vale la pena di ricordare che i francesi propendono per uno schema paritario nel capitale di, l'Italia non è disposta a cedere e oggi ha ribadito chevuole il controllo della maggioranza e del sito "Ci sarà tempo da qui fino al 27 settembre, al vertice Italia - Francia a Lione per valutare se c'è la possibilità di colmare queste differenze", ha spiegato Padoan che ha poi aggiunto:"abbiamo ribadito la volontà di Italia e Francia di formare un gruppo navale mondiale".ha fatto eco il Ministroche ha spiegato che:"per ora le posizioni sono ancora distanti. Per creare un grande gruppo navale occorre fiducia reciproca e la premessa per ciò e' di raggiungere una conclusione che rispetti gli accordi su Stx". Alla domanda dei giornalisti se lui esiano delusi dall'incontro,ha risposto: "Non ci aspettavamo niente di diverso".Domani, 2 agosto, il ministro dello Sviluppo economico parlerà per il Governo alla Camera sulla vicenda. Seguiranno le repliche dei gruppi parlamentari.Intanto in una nota congiunta del Governo italiano e quello francese "i due esecutivi esprimono la comune volontà di superare le differenze sull'equilibrio nella struttura del capitale di STX. I Governi diesprimono la loro volontà di facilitare la creazione di una industria navale europea più efficiente e competitiva. Condividono l’obiettivo di avanzare verso una forte alleanza tra i due paesi sia in campo civile che militare. Dalla combinazione delle capacità di Fincantieri, STX France e Naval Group potrebbe nascere un leader europeo di portata globale con l’obiettivo di divenire il principale attore nei mercati civile e militare, con importanti attività anche nei sistemi e nei servizi.Come parte di questo progetto, la questione della struttura di capitale di STX France sarà affrontata allo scopo di definire una soluzione reciprocamente accettabile nel corso del vertice bilaterale Franco-Italiano del prossimo 27 settembre. La quota di Fincantieri in STX France verrà definita in linea con il suo ruolo industriale di guida. In questo periodo, il Governo francese si impegna a non aprire il capitale di STX France ad altri soggetti e a considerare Fincantieri l’opzione preferita per il futuro della società.