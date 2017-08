Il lanciatore italiano Vega pronto a Kourou per la sua missione numero 10

(Teleborsa) - . OPSAT-3000 è un satellite Italo-israeliano per l’osservazione della terra nato dalla collaborazione tra Telespazio e IAI (Industria Aerospaziale Israeliana) . Venus è un satellite franco-israeliano per l’osservazione della terra frutto della collaborazione tra CNES (agenzia Spaziale francese) e ISA (Agenzia Spaziale Israeliana).Il lanciatore Vega,dal Centro Spaziale situato sulla costa settentrionale dell'oceano Atlantico del SudSi tratta del quarto lancio negli ultimi 10 mesi a dimostrazione dell’affidabilità e flessibilità del lanciatore Vega.Vega è il lanciatore europeo progettato,. Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma,. Per la realizzazione di questo motore e del nuovo motore Zefiro 40 (interamente sviluppato, realizzato e testato da AVIO in Italia e che andrà ad essere il secondo stadio del lanciatore Vega), verrà utilizzato unper i lanciatori spaziali e per la propulsione tattica. Sono di Avio. Ad oggi, la propulsione a solido Avio è stata, il Gruppo Avio ha realizzato e fornito asottosistemi propulsivi per la messa in orbita e il controllo di oltre 30 satelliti, tra cui i più recenti SICRAL e Small GEO.