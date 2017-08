Immobili di lusso, il made in Italy conquista i paperoni di tutto il mondo

(Teleborsa) - Nel mondo del lusso,, non solo nella moda, ma anche quando si parla di case milionarie.Negli annunci di vendita di appartamenti nelle principali metropoli occidentali, si scopre come sia sempre più ricorrente la menzione di mobili, materiali e manufatti italiani tra i benefit per attirare potenziali acquirenti. Ad esempio, nelle città come, viene spesso indicata la presenza di unaIl portale LuxuryEstate.com, partner di Immobiliare.it per il settore degli immobili di prestigio, ha rilevato che la scelta tra i materiali da usare,. A Telluride, in Colorado, per esempio, è in vendita per oltre 25,5 milioni di euro una immensa villa ultra moderna con spa, salone di bellezza, palestra e cantina privati dove sono stati utilizzati prestigiosi marmi italiani.Non poteva mancare l’negli immobili di lusso. In una villa da 350 metri quadrati, con affaccio sul Mar Nero in Bulgaria, in vendita per soli 368 mila euro, è stata riprodotta da un artista italiano la parte di un affresco di una non specificata cattedrale del nostro Paese.In ultimo, forse non è così noto a tutti che nel nostro Paese si producono perfino infissi e materiali a prova di uragano! Nell’annuncio da oltre 4,5 milioni di euro per la vendita di una villa da sogno a Cockburn Town, nelle Bahamas, si specifica che sia i materiali usati per la costruzione sia gli infissi sono di provenienza esclusivamente italiana, e che il tutto è resistente alle tempeste tropicali che in alcune stagioni si abbattono sulla zona.