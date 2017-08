Mercato americano positivo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Finanziario

Information Technology

Utilities

Intel

Chevron

Nike

JP Morgan

Boeing

Caterpillar

McDonald's

General Electric

Norwegian Cruise Line Holdings

Intel

T-Mobile Us

Dish Network

Idexx Laboratories

Regeneron Pharmaceuticals

Incyte

Expedia

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il, che termina a 21.963,92 punti, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, loavanza in maniera frazionale, arrivando a 2.476,35 punti. Poco sotto la parità il(-0,48%); guadagni frazionali per lo(+0,32%).(+0,81%),(+0,53%) e(+0,50%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+2,48%),(+1,47%),(+1,39%) e(+1,31%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,28%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,76%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,72%.Piccola perdita per, che chiude con un -0,7%.Tra i(+3,34%),(+2,48%),(+2,29%) e(+2,28%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,08%.Affonda, con un ribasso del 3,99%.Crolla, con una flessione del 3,40%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,42%.