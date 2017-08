Migranti, Medici Senza Frontiere non firma codice di condotta

(Teleborsa) -non aderisce alper il salvataggio a mare dei migranti. Lo ha annunciato la stessa ONG con una lettera ufficiale al Ministro, a termine dell'ultima riunione al Viminale.Per l'organizzazione francese alcune proposte, tra cui l'impegno diin un porto sicuro, potrebbero ridurre "l'efficienza e la capacità dell'attuale risposta di ricerca e soccorso, con un conseguente aumento di morti in mare".Inoltre, la richiesta accogliere nelle navi lacostituirebbe "una violazione dei principi umanitari fondamentali di indipendenza, neutralità e imparzialità", ed una sottomissione agli interessi politici e militari di uno Stato membro.Il, in risposta, precisa che il rifiuto della firma del Codice "in mare, con tutte le conseguenze del caso concreto che potranno determinarsi, a partire dalla sicurezza delle imbarcazioni stesse".