Pfizer, utili oltre le attese nel secondo trimestre

Pfizer

(Teleborsa) -, migliorando l'outlook per la fine dell'anno.Il gruppo farmaceutico americano ha messo a segno 3,07 miliardi di dollari di(33 cent per azione), in rialzo dai 2,05 miliardi dello stesso periodo del 2016., gli utili per azione sono stati per 67 centesimi, rispetto ai 65 attesi dal mercato.invece sono risultati in calo dell'1,9% a 12,9 miliardi di dollari, sotto i 13 miliardi stimati dagli analisti. Lasui profitti è stata rivista al rialzo per l'intero anno fiscale: l'azienda conta di raggiungere 2,54-2,6 dollari di utili per azione, sopra i 2,5-2,6 dollari calcolati in precedenza.