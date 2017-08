Wall Street attesa con il segno più

(Teleborsa) - Atteso in rialzo l'avvio della borsa di Wall Street, come anticipato dai futures a stelle e strisce che si muovono dalla parte dei guadagni, gli investitori guardano ai dati su consumi e i redditi reali personali che sono rimasti pressoché invariati.Alle 16,00 (ora italiana) sarà svelato il dato per le spese costruzioni di giugno e il PMI manifatturiero di luglio, mentre qualche minuto prima alle 15,45 sarà svelato l'ISM manifattura.Grande attenzione anche al settore auto. Come di consueto il primo giorno del mese verranno resi noti i dati delle immatricolazioni dei maggiori colossi auto del mese precedente.Grande attenzione anche alle corporate. Oggi a togliere il velo sui conti Apple che annuncerà i risultati del trimestre a mercati chiusi.A poco meno di un'ora, il future sull'guadagna lo 0,22%, quello sullo 0,27%.