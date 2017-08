Wall Street procede sotto il segno degli acquisti

FCA US CA

General Motor

Ford

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Intel

Verizon Communication

JP Morgan

Visa

General Electric

Caterpillar

Boeing

Norwegian Cruise Line Holdings

Intel

Dish Network

T-Mobile Us

Idexx Laboratories

Incyte

Regeneron Pharmaceuticals

Paccar

(Teleborsa) - La Borsa di, mentre gli investitori continuano a guardare con attenzione dati macro e trimestrali.. Come di consueto, il primo giorno del mese sono resi noti i dati delle immatricolazioni dei maggiori colossi auto del mese precedente.ha già mostrato vendite in calo . Non hanno fatto meglio colossi del calibro diche mostrano un mercato auto che sbanda Grande attenzione anche alle. Oggi a togliere il velo sui contiche annuncerà i risultati del trimestre a mercati chiusi.Tra gli indici a stelle e strisce, ilsta mettendo a segno un +0,39%, proseguendo la serie di sei rialzi consecutivi, iniziata martedì scorso. Sulla stessa linea, lieve aumento per lo, che si porta a 2.476,51 punti. Leggermente positivo il(+0,21%).Al top tra i(+2,21%),(+1,86%),(+1,31%) e(+1,29%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,80%.che mostra un piccolo decremento dello 0,76%.per, che cede un piccolo -0,6%.Al top tra i, si posizionano(+2,52%),(+2,21%),(+2,20%) e(+1,92%)., invece, si registrano su, che ottiene -5,78%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4%.per, che registra un ribasso del 3,68%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,57%.