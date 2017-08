A New York regna la cautela

Apple

(Teleborsa) -Gli investitori sono ancora concentrati sulle trimestrali, visto la scarsità dei. E' stato svelato il dato sugli occupati USA del settore non agricolo che si sono rivelati in aumento ma meno delle attese. Il dato anticipa, come di consueto, il tasso di disoccupazione statunitense vero market mover della settimana. Le scorte settimanali greggio pubblicate dall'Ieri 1° agosto, a togliere il velo sui contiche ha annunciato risultati migliori delle attese . Oggi 2 agosto,ha annunciato un boom di utili e ricavi ilmostra un rialzo dello 0,19% e supera per la prima volta la soglia dei 22.000 punti . Rimane al palo l'che lima dello 0,09%. Leggermente positivo il(+0,18%).del Dow Jones,(+4,82%),(+1,44%),(+1,00%) e(+0,98%).su, che continua la seduta con -2,49%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%., che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., che mostra un piccolo decremento dello 0,88%.Al top tra i, si posizionano(+14,23%),(+4,82%),(+2,35%) e(+2,25%).e, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,24%., con una flessione del 4,17%.i su, che soffre un decremento del 3,99%.per, che registra un ribasso del 3,46%.