Avio e AS Roma: la maglia di Totti è nello spazio grazie a Vega

(Teleborsa) - E' fatta! Il "regalo" della Roma al suo Capitano, grazie ad, è stato "consegnato". La gloriosa maglia giallorossa di, è dalla notte scorsa nello spazio, è partita dal centro spaziale dell'ESA a Kourou nella Guyana francese, alle 3:58 ora italiana di questa mattina.Era stata sistemata bordo delimpegnato nella missine "VVV Flyght 10" che ha portato in orbita i due satellitiLa maglia giallorossa con il numero 10, 10 come il numero delle missioni condotte con successo da Vega, è in orbita intorno alla terra, racchiusa nella capsula che si trovava alla sommità del quarto stadio del razzo.E' un "" che l'grazie alla disponibilità di Avio Group, leader internazionale delle attività spaziali, con sede a Colleferro alle porte di Roma, ha voluto concedere alche quest'anno inizierà una nuova avventura da dirigente nella stessa società.Nessun atleta al mondo, di qualsiasi disciplina sportiva, ha mai ricevuto un tale riconoscimento.