Boeri, l'Italia non ha un sistema di assistenza adeguato

(Teleborsa) - "È un regalo all'anti-parlamentarismo". E' la dura replica del presidente dell'INPS, in audizione al Senato, dopo che l'Aula di Montecitorio ha negato la pubblicazione dei dati individuali sui contributi dei parlamentari . Senza questi dati - ha sottolineato Tito Boeri - "non è possibile valutare l'impatto delle misure" sui vitalizi.Per il numero uno dell'Istituto di Previdenza, "la risposta che è stata data la settimana scorsa dalla Camera è una: sul sito della Camera è pubblicato il totale dei contributi versati, ma non è questa l'informazione necessaria".Parlando del, Boeri sottolinea che "", spiegando che alcuni oneri assunti dal Belpaese potrebbero essere meglio erogati nei paesi di residenza dei nostri connazionali.L'Italia paga ai residenti all'estero oltre ai trattamenti di tipo previdenziale anche prestazioni assistenziali, come le integrazioni al minimo e la cosiddetta, che invece "sono tipicamente erogate dal Paese" in cui si vive: "un'anomalia questa - continua Boeri - che ci", quando, tra l'altro, "il nostro Paese non è ancora dotato di un sistema di assistenza sociale di base adeguato", universale."Complessivamente,, incrementando ulteriormente di circa 20 milioni i pagamenti non contributivi erogati all'estero dall'Istituto, unrispetto all'anno precedente (nel 2016 gli importi erogati sono stati pari a 15,4 milioni per circa 46.000 beneficiari)" - aggiunge il Presidente - spiegando che "il maggior numero di beneficiari del bonus è presente in Europa (39,6%) in America meridionale (36,1%) e in America settentrionale (12,6%)".