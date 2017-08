Borse caute. Tempo di trimestrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela perLeggera crescita dell', che sale a quota 1,184. Sul fronte dei dati macro,, sui nuovi posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti,. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.266,9 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 48,8 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 154 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,03%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Senza slancio, -0,03%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,23%., ile si posiziona su 21.635 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,67%, insieme alla buona intonazione dei tech in Europa, dopo i conti positivi di Apple Buona performance per, che cresce dell'1,10% in attesa che si alzi il velo sui risultati societari. Il titolo festeggia anche ilcon prezzo obiettivo in salita a 5,12 euro.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,97%, premiata dal mercato per i numeri del primo semestre . Il Leone di Trieste ha incassato un giudizioIn attesa dei conti oggi si muovono in ordine sparsoI più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,77%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,75%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,64% sulla scia della frenata dei prezzi del greggio.Tra i(+2,05%),(+1,98%),(+1,94%) e(+1,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,99% sulla scia del nulla di fatto durante l'incontro ieri tra Roma e Parigi sull'affaire Stx