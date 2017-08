CTI Biopharma completa arruolamento in studio fase 3 pixuvri

CTI Biopharma

(Teleborsa) -annuncia che è stato, uno studio clinico di Fase 2 di pacritinib in pazientiPAC203 è concepito per valutare la relazione dose-risposta per quanto riguarda l'efficacia e la sicurezza (riduzione del volume splenico a 12 e 24 settimane) di tre regimi posologici: 100 mg una volta al giorno, 100 mg due volte al giorno (BID) e 200 mg BID.Il regime da 200 mg BID è stato utilizzato nello studio di Fase 3 PERSIST-2 di pacritinib in pazienti affetti da mielofibrosi.