Mercati in ordine sparso. Valanga di trimestrali

(Teleborsa) - Proseguono all'insegna della prudenza le principali borse europee che continuano a navigare in un mare di trimestrali.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,183. Sul fronte dei dati macro,, sui nuovi posti di lavoro nel settore privato negli Stati Uniti,. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.266,5 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,20%, in attesa dei dati sulle scorte EIA , in arrivo nel pomeriggio.Lieve calo dello, che scende a 153 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,02%.senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,27%. Ferma, riportando una variazione pari a -0,13% sulSi distinguono a Piazza Affari i settori(+1,42%) e(+1,04%). Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti(-1,79%),(-1,06%) e(-0,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,60%) che corre con i tech europei grazie ai conti di Apple Sulla scia dei risultati vola(+1,56%) seguita da(+1,08%) e(+0,61%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,53%, nonostante i buoni conti del secondo trimestre Nel lusso, sotto pressione, che accusa un calo dell'1,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,78%),(+3,44%),(+2,56%) e(+2,02%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,39%. Crolla, con una flessione del 3,13%, sulla scia del nulla di fatto durante l'incontro ieri tra Roma e Parigi sull'affaire Stx