Positivo il Mercato americano

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,24%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza lo, che si ferma a 2.477,57 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,32%), come l'S&P 100 (0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,49%),(+0,46%) e(+0,44%). Il settore, con il suo -1,32%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,73%),(+1,66%),(+1,21%) e(+1,09%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,77%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,41%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,77%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,61%.Altra i, si posizionano(+14,83%),(+4,73%),(+3,52%) e(+2,84%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,33%.Crolla, con una flessione del 4,10%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,82%.