Traffico e smog, oltre 55 milioni di tonnellate CO2 da veicoli privati nel 2016

(Teleborsa) -è questa la quantità di anidride carbonica emessa nel. Lo rivela un'indagine di Facile.it che ha calcolato il valore incrociando diversi dati; tra cui la media di emissioni di(110 g/km) e quella dei chilometri percorsi al volante dagli italiani nel 2016 (11.125).Ai primi due posti della classifica troviamo il(123 grammi per chilometro) e la(121 grammi) che superano addirittura la Lombardia (ferma a 120 grammi).Ad analizzare il dato è Mauro Giacobbe:. In, che pure sono ai primi posti in italia per la percentuale di veicoli euro 5 o 6 sul totale parco auto, la cilindrata media è pari rispettivamente a 1.644 e 1.557 Cc. Visto, ad esempio, l'alto numero di fuoristrada presenti in queste aree, capire il dato diventa più facile".