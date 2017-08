Vega centra il successo numero 10: in orbita i satelliti OPSAT-3000 e Venus

Avio

(Teleborsa) - Il lanciatore italianoImmessi regolarmente in orbita, due satelliti per l’osservazione della terra.ideato e realizzato da, nel settore dei lanciatori spaziali: è la prima volta, infatti, che appunto un nuovo lanciatore porta a compimento i primi 10 lanci dall’esordio senza alcun inconveniente. La missione numero 10 di Vega (Vega Flight VV10) è partita dal centro spaziale di Kourou, in Guyana francese, alle 22,58 di martedì 1 agosto, le 03,58 del 2 agosto in Italia. Dopo 1',57" il primo stadio del razzo esaurisce il suo compito, e il volo procede regolare con la separazione nei tempi previsti degli altri stadi. Il primo a "separarsi",. Si tratta del, a dimostrazione dell’affidabilità e flessibilità del lanciatore italiano.ESA ha ritwittatoArianespace? @Arianespace-1hWith liftoff accomplished, #Vega will deploy #OPTSAT-3000 and #Venµs over the course of a 1-hour, 37-minute flight sequence #VV10, che testimonia, oltre alla grande affidabilità dei nostri prodotti, l’efficacia della collaborazione con Arianespace e con i partner industriali europei"."Prosegue bene il nostro sforzo per lo sviluppo di nuove tecnologie e di lanciatori sempre più performanti per soddisfare le esigenze ogni volta più sofisticare dei nostri clienti. – ha aggiunto Ranzo., i nuovi lanciatori europei che voleranno nel 2019 e 2020".Da parte sua, ilLe infrastrutture satellitari sono in crescita e saranno sempre più pervasive: è stato quindi fondamentale costruire una famiglia di lanciatori europei che garantisca l’accesso allo spazio e la competitività dell’intera filiera spaziale.Forteper la prestazione di Vega, naturalmente,di piccoli satelliti e che con la sua precisione e versatilità ci permette di offrire ai nostri clienti soluzioni di lancio sempre più vantaggiose".Entrambi i satelliti, correttamente posizionati in orbita da Vega, trasmetteranno dati e immagini relative all’osservazione della terra e agli impatti dei cambiamenti climatici sulla vegetazione.Vega è il lanciatore europeo progettato,Finanziato per il 65% dall’Italia e realizzato nello stabilimento Avio di Colleferro, nei pressi di Roma, Vega è in grado di mettere in orbita satelliti di massa fino a 2000 kg e completa la famiglia dei lanciatori europei.L'ideazione, la progettazione e la realizzazione di Vega ha permesso all’Italia di essere presente nel ristretto numero di Paesi al mondo in grado di realizzare un vettore spaziale completo.Nel campo dei, il Gruppo Avio ha