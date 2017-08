Atlantia acquista il 29% del capitale dell’Aeroporto di Bologna

Atlantia

via libera degli azionisti

OPAS su Abertis

Aeroporto Guglielmo Marconi

(Teleborsa) -non si ferma e dopo ilall'aumento di capitale per l', oggi 3 agosto,In particolaree da San Lazzaro Investments Spain, il 17,85% del capitale a 15,50 per azione per un totale di 99,9 milioni.Gli accordi prevedono inoltre un meccanismo di integrazione parziale del prezzo qualora entro 18 mesi venisse promossa dal Gruppo Atlantia un’Offerta Pubblica di Acquisto o Scambio sul titolo ad un prezzo superiore a quello riconosciuto in data odierna, eventualità attualmente non allo studio.. Nel corso del primo semestre lo scalo ha registrato una crescita del traffico passeggeri pari al 6,6% lasciando prevedere per l'intero esercizio un flusso di traffico superiore a 8 milioni di transiti,