Borse positive. Piazza Affari è la migliore con le banche

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,188. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,48%.Invariato lo, che si posiziona a 152 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all'1,98%.giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 0,22%. Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,85% seguita da, con un incremento dello 0,46%., che porta a casa un guadagno dell'1,02% sulIlnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,78 miliardi di euro, con un incremento di ben 778,1 milioni di euro, pari al 38,96%, rispetto ai precedenti 2 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,63 miliardi.A fronte dei 221 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 120 azioni. In lettera invece 81 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 20 stocks.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,01%),(+1,76%) e(+1,31%). Nel listino, i settori(-7,18%) e(-1,49%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 7,16% premiata dal mercato per i risultati di bilancio . Tra le altre banche, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,94% eche avanza dell'1,79%.Sulla scia dei conti continua a correre anche(+2,34%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,24%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,78%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,83%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.di Milano,(+9,84%),(+9,46%),(+3,27%) e(+3,04%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,15%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,07%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,74%.