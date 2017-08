Credem, utile netto +43,9% a 101,3 milioni

Credito Emiliano

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con un utile netto consolidato in crescita del 43,9% a 101,3 milioni.Ilsale dell'8% a 585,8 milioni di cui 263,2 milioni di margine di interesse.Le rettifiche nette di valore su crediti sono in calo del 6,7% a 29,4 milioni di euro.Il CET1 ratio phased-in è pari a 13,02% (fully phased 12,48%), oltre sei punti percentuali superiore al livello minimo assegnato dalla BCE per il 2017 (Srep 6,75%).La raccolta complessiva da clientela è paria a 64,9 miliardi di euro (+8,4% a/a, +5 miliardi di euro in valore assoluto) di cui raccolta gestita pari a 26,3 miliardi di euro (+15,2% a/a) e raccolta assicurativa a 6,5 miliardi di euro (+8,7% a/a).