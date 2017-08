Gefran in rally a Milano grazie ai conti

Gefran

(Teleborsa) -, che mostra un'ottima performance (+1,14%) grazie ai risultati di fine giugno.

Il costruttore di componenti per l'automazione industriale ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 4,4 milioni di euro, in crescita rispetto ai 55 mila euro realizzati nella prima parte del 2016. Il fatturato ha oltrepassato i 65 milioni, in crescita del 9% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.



L’EBITDA si attesta a 9 milioni di Euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 13,9%, mentre l'indebitamento finanziario netto si attesta a 9,590 milioni, in calo di di 3,3 milioni rispetto al 31 dicembre 2016. Confermato l'obiettivo di fatturato del 2017 (crescita del 6%), mentre il target EBITDA è leggermente superiore a quello pronosticato ad inizio anno (12% sui ricavi).

Le implicazioni di breve periodo del titolo sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 7,388 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 6,938. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 7,838.







Le indicazioni non costituiscono invito al trading.



(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)