Nuovi voucher: al via piattoforma web dell'Inps e pagamento on line

(Teleborsa) -l'Inps ha comunicato le istruzioni operative per, devono effettuare la registrazione sulla piattaforma telematica, attiva dallo scorso. Possono farlo direttamente, utilizzando i servizi online INPS, oppure attraverso i servizi di contact center INPS, che gestiranno attività di registrazione, adempimenti di comunicazione della prestazione lavorativa. E’ infine possibile rivolgersi a intermediari e patronati.- Con lo stesso messaggio, inoltre, si informa che è possibile versare le somme necessarie per alimentare il portafoglio virtuale dell’utilizzatore attraverso strumenti di pagamento elettronico con addebito in conto corrente o su carta di credito/debito gestiti attraverso la modalità di pagamento, esclusivamente dal Portale dei Pagamenti Inps- sezione Prestazioni Occasionali, per l’acquisto di titoli di pagamento per il Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il Contratto di Prestazione Occasionale e la visualizzazione e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite