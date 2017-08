Petrolio, prezzi frenati da forte offerta OPEC

(Teleborsa) -dopo il forte rincaro registrato nell'ultimo periodo che ha portato gli investitori a trarne profitto. Gli investitori stanno sfruttando la volatilità dei prezzi come opportunità per acquistare nelle fasi di debolezza e vendere in quelle di forza.Già la vigilia i prezzi del greggio erano scesi dai massimi di due mesi , raggiunti nei giorni precedenti, annullando i guadagni dell'ultima settimana, sulle, dopo le indicazioni fornite dai dati API.Il dato sulle scorte USA - fornito dall'EIA, divisione del Dipartimento dell'Energia americano - ha mostrato un calo degli stock inferiori al previsto , mentre. Per contro, il giorno prima, l’(API) aveva mostrato chedi barili contro attese per una contrazione di 3,4 milioni.Ilsi porta a quota 52,52 dollari al barile mentre ilscambia a 49,67 dollari.A pesare sul corso delle quotazioni petrolifere, è l’accelerazione tendenziale della produzione di greggio che lascia presagire un continuo aumento dell’offerta. Le indiscrezioni di Bloomberg parlano di un output dell'OPEC, in salita a luglio di 210 mila barili al giorno a quota 32,9 milioni di barili, più delle stime.