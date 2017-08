Piazza Affari resiste alle vendite in Europa

Unicredit

(Teleborsa) -, mentreresiste al vento delle vendite che si è abbattuto in Europa.A dare una spinta al principale listino milanese la buona perfomance diche haL'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,184. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (l) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,52%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,34% senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi. Lieva calo perche segna un -0,19%. A Milano, ilresiste alle vendite e sale dello 0,22%. Stessa intonazione per ilche avanza dello 0,24%.Tra idi Milano, in evidenza(+4,57%),(+1,34%),(+1,54%) che ieri sera a mercati chiusi ha annunciato buoni conti.di(+0,57%). I più forti ribassi, invece, si verificano su(-4,01%)con un ribasso dell'1,35%., che evidenzia una perdita dell'1,67%., con un decremento dell'1,34%.Tra i(+10,48%) che beneficia della notizia cheha siglato un accordo per acquistare il 29% del capitale dell’Aeroporto Marconi In salita(+3,19%),(+2,33%) e(+1,71%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.