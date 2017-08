Prima casa, Agenzia delle Entrate: agevolazione "bis" se il sisma provoca l'inagibilità dell'immobile

(Teleborsa) - Si può usufruire dell’agevolazione prima casa, se l’immobile precedentemente acquistato con il beneficio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 107/E, pubblicata nella giornata di ieri, chiamata a rispondere al quesito di un contribuente, che aveva avuto un immobile danneggiato a causa degli eventi sismici che hanno interessatoIn poche parole,"L’agevolazione "prima casa" per un nuovo acquisto può essere riconosciuta al proprietario di un altro immobile acquistato già fruendo dello stesso beneficio, se quest’ultimo non risulta idoneo, sulla base di criteri oggettivi, a sopperire alle esigenze abitative del contribuente", afferma l’Agenzia. Infatti, nel caso oggetto dell’interpello, l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative. L’oggettiva impossibilità risulta attestata, inoltre, dall’ordinanza dell’autorità competente che ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile che, dunque,