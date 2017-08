RCS chiude il semestre con ricavi in flessione

RCS

(Teleborsa) -, che tratta in rialzo del 3%.

Il gruppo ha chiuso il primo semestre con ricavi netti consolidati per 471,7 milioni di euro, in flessione di 32,4 milioni (-6,4%) rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, chiuso con un risultato ben più sostanzioso (504,1 milioni). A pesare è la performance negativa del fatturato pubblicitario ed editoriale, entrambi in calo del 10%.

L'è apparso in salita di 24 milioni, rispetto alla perdita di 2,1 milioni accusata nel corrispondente periodo dello scorso anno. Il titolo torna in crescita nel semestre dopo 9 anni di perdite consecutive.Ladi breve del titolo è in rafforzamento con area di resistenza vista a 1,314 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,261. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 1,367.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)