UniCredit: Mustier: "Confermati tutti i target del 2017"

UniCredit

annunciato conti che battono le attese degli analisti

Mediobanca

(Teleborsa) -corre alla borsa di Milano ha"I risultati positivi di UniCredit raggiunti nel secondo trimestre del 2017 confermano il significativo impatto di Transform 2019 già osservato nel primo trimestre dell'anno. A Parlare l'di, commentando i risultati del Gruppo di PiazzaIl numero uno del Gruppo durante un briefing telefonico con la stampa ha annunciato che la banca ". Abbiamo detto che pagheremo un dividendo cash nel 2017 e nel 2018 e che proporremo la distribuzione agli azionisti del 20% del profitto netto della banca", ha affermato.", ha spiegato l'amministratore delegato. "L'unica variazione sul 2017 èquella del target per il costo del rischio, migliorato a 60 punti base, mentre è'confermato a 49 punti base per il 2019. Durante la call con gli analisti, Mustier ha inoltre annunciato che il prossimo aggiornamento sull'implementazione del piano verrà dato al mercato "a inizio dicembre", in occasione delUniCredit rinnoverà la propria adesione al patto di sindacato di, di cui è il primo azionista, ha spiegato il manager l'amministratore delegato di UniCredit, spiegando che la partecipazione in Mediobanca è puramente finanziariaIntanto continua la riduzione delle filiali del gruppo. Nel secondo trimestre 2017, il programma di taglio delle filiali del gruppo UniCredit è progredito, c. Lo segnala l'istituto nel comunicato sui risultati del primo semestre 2017. "La chiusura di ulteriori 186 filiali - si legge nel comunicato - è pianificata entro la fine del 2017, in anticipo rispetto al piano nell'Europa occidentale". In Italia sono state già realizzate 90 chiusure a luglio. Il trimestre ha visto un'ulteriore riduzione dell'organico di 1.135 dipendenti, portando a un totale di 6.000 dipendenti in meno da dicembre 2015, corrispondenti al 42% della riduzione pianificata di 14.000 unita' entro il 2019.Lo si e' appreso dal comunicato stampa sui risultati del primo semestre 2017.