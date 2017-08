USA, richieste sussidi settimanali in calo

(Teleborsa) -. I "claims" sono scesi di 5 mila unità a 240 mila, rispetto ai 245 mila rivisti della settimana precedente (244 mila la prima lettura). Le attese del consensus erano di una crescita fino a 242 mila unità.La- in base ai dati del- si è assestata a 241.750 unità, in discesa di 2500 unità rispetto alla settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.Infine, nella settimana al 22 luglio, lesono aumentate di 3 mila unità a 1.968.000, risultando superiori ai 1.955.000 previsti dal consensus. La media delle ultime quattro settimane si è attestata a 1.964.750 unità, un aumento di 750 unità rispetto alla settimana precedente.