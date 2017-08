Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 22.026,1 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite lo, che chiude a 2.472,16 punti. In frazionale progresso il(+0,32%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,18%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,47%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-1,34%),(-0,72%) e(-0,46%) sono stati tra i più venduti.Altra i(+1,58%),(+1,08%),(+0,94%) e(+0,92%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,22%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,19%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un calo dello 1,00%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,01%.(+6,51%),(+4,10%),(+3,24%) e(+2,87%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,61%.In apnea, che arretra del 6,01%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,30%.