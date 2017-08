Case vacanza, compravendite boom: +20% nel 2016

(Teleborsa) -Lo rileva uno studio realizzato dall'Osservatorio nazionale immobiliare turistico di Fimaa-Confcommercio, in collaborazione con Nomisma.Dati alla mano, le località marine hanno fatto registrare un aumento delle compravendite del 19,9%, quelle montane del 23,5% e quelle lacuali del 15,2%. "Nel 2017 - ha commentato il presidente di Fimaa-Confcommercio, Santino Taverna - si stima che l'81% degli italiani sceglierà l'Italia come meta delle vacanze, mentre la presenza degli stranieri aumenterà del 2,5%.- "Il settore delle case vacanze - ha aggiunto - è in lieve ripresa anche per le favorevoli condizioni del mercato e i muti bassi, quindi sarebbe una iattura se venissero interrotte le agevolazioni fiscali".- In Italia, il prezzo medio d'acquisto di un'abitazione turistica si attesta aIn, a causa del terremoto, i prezzi sono scesi del 4,5%, a seguire Abruzzo, Lazio, Lombardia, Marche, Toscana e Valle d'Aosta (-3%). Sul fronte opposto si colloca, dove si sono registrare compravendite per appartamenti top o nuovi fino a 13.600 euro al metro quadro.