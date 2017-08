Etiahd a novembre proprietaria di Alitalia...sempre giocoforza assieme a "Terzi"

(Teleborsa) -vista la situazione generale insieme a requisiti e vincoli indicati nel bando disposto dai tre Commissari Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari che hanno tracciato il profilo di chi tra qualche mese potrebbe diventare il nuovo acquirente di Alitalia.Un profilo, sembrerebbe,Come dire, pressoché perfetto, salvo eventuali rifiniture dell’ultimo momento, per il vecchio gestore che era stato per così dire "messo a terra" dal No dei lavoratori lo scorso aprile., Governo compreso.Ma perché proprio Etiahd, che in ogni caso da "sola", proprio per le di nuovo confermate regole europee, non poteva né po' acquisire oltre il 49% del capitale di una compagnia aerea Ue, pena la decadenza di tutti i benefici appunto per l'appartenenza all'Unione.Forte del suo 49% di quote di quella che era la nostra compagnia di bandiera e di una, Etiahd non è riuscita nel risanamento annunciato, perdendo anzi una vera montagna di denaro, qualcosa, si dice, attorno al miliardo di euro.Proprio per il fallimento della sua politica a favore dell’inserimento di compagnie europee nella galassia del dell’impero emiratino, che aveva mandato. E poi perché i conti di Alitalia, al momento, soprattutto per gli introiti dovuti ai biglietti venduti per i voli dagli eccellenti tassi di occupazione, non sarebbero nella realtà affatto disastrati.Ma andiamo per ordine,Nella fase di raccolta delle manifestazioni d'interesse non vincolanti,Le offerte potranno riguardare. Il bando, a scanso equivoci, precisa anche cheNon mancano, naturalmente, iche prevedono la partecipazione a offerte diRequisiti più bassi, ovviamente, per offerte che riguardino il lotto "Handling", dove si prevede un fatturato di 50 milioni o di 25 milioni di patrimonio netto.Leper la procedura, come si sa, cheNella settimanasi dovrebbe così conoscere ilMa perché, vien da chiedersi? Il primo andrebbe incontro alle esigenze delle low cost tradizionaliche offrono consistenti economie di esercizio., che da parte sua ha già deciso di dedicarsi a quel genere di servizio, ha scelto i propri aerei (modelli diversi da quelli da AZ) ed è perfettamente attrezzata. Un modo quindi per render alleEscludendo i low cost,che coinvolgono le americane Delta Air Lines e Virgin, oltre al vettore orientale China Eastern., anche se le sorprese, si sa, son sempre pronte, nascoste proprio dietro l’angolo di casa.Ma come potrebbe fare la compagnia del Golfo ad aggirare la norma europea del 49% che, nonostante i tentativi italiani di abrogazione, è rimasta salda quanto mai? Semplice, sempre con l'aiuto di accondiscendenti partners terzi, come fece nel passato non lontano,E ladi non molto tempo addietro con cui aveva precisatonon poteva forse voler dire che qualcosa stesse "bollendo in pentola"?I "pensieri" vanno poi aPoi la situazione precipitò con il NO del Referendum dei lavoratori e, e decisamente, in apparenza, su un gradino più in alto degli altri due.