Italgas, Fitch conferma rating a BBB+. Outlook stabile

A pochi mesi dal suo ritorno in Borsa

Italgas

(Teleborsa) -, avvenuto lo scorso novembre, il titoloè stato incluso nella serie di indici FTSE4Good. Lo comunica la società che spiega che la società è stata valutata nell'ambito della review di giugno 2017 e ha soddisfatto i rigorosi criteri della metodologia indipendente FTSE in ambito Environmental, Social e Governance (ESG).In una nota distinta , Italgas fa sapere che Fitch ha confermato sia il merito di credito a lungo termine (BBB+), outlook stabile, che il debito senior non garantito di Italgas. La conferma del rating riflette l'aggiornamento deldi Italgas che ha definito gli obiettivi strategici e finanziari di medio termine del Gruppo.Fitch sottolinea come "l'attuale posizionamento di Italgas, rispetto al suo livello di rating, sia migliore rispetto allo scorso anno in virtù della. Italgas, inoltre, è riuscita a costruire la propria struttura del debito a un costo competitivo, grazie anche a condizioni di mercato favorevoli", conclude l'agenzia di rating.il titolo rimane al palo con un +0,08%.