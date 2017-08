L'Italia prosegue sulla strada della crescita

(Teleborsa) -: l'isi mostra in progresso, così come ilsi conferma in ripresa (soprattutto grazie alle donne), mentre laappare più contenuta. Queste le principali evidenze delladiffusa dall'è aumentato rispetto al trimestre precedente (), alimentato dalla robusta crescita registrata a maggio (+0,7%). Al risultato positivo hanno contribuito le dinamiche favorevoli dei beni di consumo durevoli e dei beni strumentali (rispettivamente +3,8% e +2,1%). L’invece non evidenzia ancora una chiara ripresa : la produzione è infatti diminuita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,3%), mentre il mercato immobiliare è caratterizzato da una vivacità negli scambi non accompagnata da rialzi dei prezzi.Ilcontinua a dare buoni segnali, con una crnel periodo aprile-giugno dello. Sono aumentati sia gli occupati dipendenti (+0,9%), sia i permanenti (0,3%, +42 mila) sia, in misura maggiore, quelli a termine (+4,3%, +109 mila), mentre è proseguita la consistente riduzione degli occupati indipendenti (-1,6%, -87 mila unità). Un fenomeno che sta caratterizzando le dinamiche del mercato del lavoro nel corso del 2017 è il mantenimento di unaA luglio inoltre è proseguito il rallentamento dell'che, in base alla stima preliminare, è aumentato dell’su base annua dall'1,2% di giugno. Anche il dato di fondo ha segnato un rallentamento (+0,8% da +0,9%), in presenza di un lieve rialzo dei prezzi degli altri beni industriali non energetici (rimasto invariato da -0,1%). Per l’Italia permanesia per l’inflazione totale sia per quella di fondo (+1,3% l’aumento di entrambi gli aggregati per l’Area euro).