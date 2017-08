Mercati cauti in attesa del Job Report

Euro / Dollaro USA

Oro

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

BPER

Unipol

Unicredit

Mediobanca

STMicroelectronics

Campari

Buzzi Unicem

(Teleborsa) -delmostra freccia rossa. A tenere banco sui mercati le numerose trimestrali, mentre si guarda alamericano, vero market mover della settimana.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,188. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.268,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 48,95 dollari per barile.nulla di fatto perche passa di mano in calo dello 0,16%. Incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente. Senza slancioche lima dello 0,02%.ri, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,10%. Sulla stessa linea ilTra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani suche vanta un incremento del 3,46%.che registra una plusvalenza del 2%. Il gruppo ha annunciato i conti del primo semestre perche avanza dello 0,62%.che non gioisce dei buoni conti , invece, si abbattono suche prosegue le contrattazioni a -1,98%., che soffre un calo dell'1,86% penalizzata dai conti che hanno deluso le attese su, che registra un ribasso del 2%.